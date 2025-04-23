İstanbul'da Deprem Sonrası İkram Hizmetleri Başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki depremler sonrası gece boyunca vatandaşlara ikramda bulunacağını açıkladı. İkram noktaları Esenyurt, Rami ve Kağıthane'de yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara ikramda bulunulacağını bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından, saat 00.00'dan sonra hizmet verecek ikram noktaları paylaşıldı.

Buna göre, Esenyurt İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı, Rami Kütüphanesi ve Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda vatandaşlara ikramlarda bulunulacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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