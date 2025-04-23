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İstanbul'da Deprem Sonrası İki Apartman Arasında Açıklık Oluştu

İstanbul'da Deprem Sonrası İki Apartman Arasında Açıklık Oluştu
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İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen depremler, Neşe Apartmanı ile Sönmez Apartmanı arasında açıklık oluşmasına yol açtı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve bina sakinleri tahliye edildi.

İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle Fatih'te bitişik iki apartman arasında açıklık meydana geldiği belirlendi.

İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan 5 katlı Neşe Apartmanı ile bitişiğindeki 5 katlı Sönmez Apartmanı arasında, depremin ardından açıklık oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar binayı tahliye etti.

Bina sakinlerinden Emre Mustaoğlu, basın mensuplarına 2019'daki Silivri depreminde iki binanın arasının bir miktar açıldığını söyledi.

Bugünkü deprem sırasında sarsıntıyla aşağıya indiklerini ifade eden Mustaoğlu, "Açılmanın bir miktar daha arttığını düşünüyoruz. Ayrıca bizim binamız biraz geriye doğru yattı." dedi.

İSKİ ekiplerince tedbiren binanın ana su vanası kapatılırken, detaylı inceleme için belediye ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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