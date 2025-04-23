İstanbul'da Deprem Sonrası Acil Durum Hazırlıkları

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'daki depremler sonrası 27 lojistik ve 54 cep depolarının aktif hale getirildiğini, Kızılay tarafından 51 araç ve 700 gönüllü personel görevlendirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'ın bilgilendirmesine yer verildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Havacılığa ait İHA'ların gözlem yapmak üzere havalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır. Ulaşım ve altyapı hasarı bulunmamaktadır.

Kızılay tarafından 51 araç ve 700 gönüllü personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesinde alan taraması devam etmekte olup hasar tespit çalışmaları için ekipler sevk edilmiştir. Bazı alanlarda kontrollü kısmi elektrik kesintileri yapılmış olup çalışmalar kontrollü şekilde devam etmektedir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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