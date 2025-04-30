2 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

2 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

İstanbul'da Deprem Sonrası 4 Okul Boşaltıldı

İstanbul'da Deprem Sonrası 4 Okul Boşaltıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yapılan denetimlerde hasar gören 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Öğrenciler, diğer okullara nakledilecek.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan denetimlerde hasar gören 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından ekiplerce okullarda denetim yapıldı.

İnceleme sonrası Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu ile Üsküdar Halil Rüştü İlkokulunun anaokulu binasının boşaltılmasına karar verildi.

Bugün boşaltılan okullardan Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ek bölümünün duvarlarında çatlaklar olduğu ve bazı yerlerde sıvaların döküldüğü görüldü.

Eğitim öğretime kapatılan okullardaki öğrencilerin ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince yakın bölgelerdeki okullara nakledileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.