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İstanbul'da Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil edildiğini açıkladı. Okul bahçeleri vatandaşların kullanımına açıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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