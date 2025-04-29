İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 25 bin 17 binayı incelediklerini, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" ifadesini kullandı.