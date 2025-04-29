İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 25 bin 17 bina incelendi, 22 bin 89 bina hasarsız, 2 bin 928 bina ise az hasarlı bulundu.
(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 25 bin 17 binayı incelediklerini, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" ifadesini kullandı.