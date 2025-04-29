Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 25 bin 17 bina incelendi, 22 bin 89 bina hasarsız, 2 bin 928 bina ise az hasarlı bulundu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 25 bin 17 binayı incelediklerini, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.