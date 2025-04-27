İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
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İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası devam eden hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 binanın incelendiğini açıkladı. Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 21 bin konutun dönüştürüldüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini, şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakan Kurum'un hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." değerlendirmesine yer verildi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası ile şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdüklerini hatırlattı.

Kentte 41 bin konut ve iş yerinin projesinin ise devam ettiğini aktaran Kurum, "Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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