İstanbul'da Deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmiş Olsun, Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin, ''Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz'' dedi.

( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı rECEP tAYYİP Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.

İstanbul'daki sarsıntılara ilişkin bilgiyi program sırasında çevresindekilerden alan Erdoğan, basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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