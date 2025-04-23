İstanbul'da Deprem: Can Kaybı Yok, Altyapıda Olumsuzluk Yok

İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen depremlere ilişkin 15.30 itibarıyla herhangi bir can kaybının bulunmadığını, enerji, doğal gaz, içme suyu arzı ve kanalizasyon altyapısı da dahil olmak üzere genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 15.30 itibarıyla enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. ?Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. ?Panik sebebiyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."