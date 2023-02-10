İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi sürüyor.

Gün boyunca Çapa Kan Bağışı Merkezi'ne gelen vatandaşlar, önce form dolduruyor, uygun şartları sağlayanlar görevlilerce sedyeye alınarak, kan bağışında bulunuyor.

Gönüllü vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kartal'da yer alan Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi de gün boyunca çok sayıda gönüllü bağışçıyı ağırladı.

Türk Kızılay tarafından Ümraniye Belediyesi 2. Bahar Kıraathanesi'nde de kan bağışı kabulü gerçekleştirildi. Buradaki kan bağışı etkinliğinin saat 19.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Bu arada, Beykoz Kaymakamlığınca, Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kan bağışı etkinliği, günlük kan stokuna erişilmesi üzerine durduruldu.

Belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süreç boyu verilen güçlü destek, gösterilen özveri karşısında milletimizle bir kez daha gurur duyduk. Deprem bölgesi için kan bağışı kampanyamızda şu anda günlük kan stoklarında tam kapasiteye eriştiğimizden alım durdu. Yarın negatif grup kan alımına devam edilecektir." ifadelerini kullandı.