İstanbul'da Deprem Anında Çay İçmeyi Bırakmayanlar
İstanbul Sultangazi'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme çay ocağında yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem anında çaylarını ellerinde tutmaya devam eden müşteriler dikkat çekti.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme çay ocağında yakalanan vatandaşların dışarıya kaçarken ellerindeki çayı bırakmadığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sultangazi'deki bir çay ocağının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin cep telefonlarıyla oynadıkları ve çay içtikleri görülüyor.
Sarsıntının başlamasıyla birlikte 2 kişinin masadaki çaylarını da ellerine alarak kaçmaları görüntülerde yer alıyor.
Görüntülerde, çay ocağını işleten babasına yardım etmek için işyerinde bulunan Eymen Bahçetepe'nin ise sipariş yazarken meydana gelen deprem nedeniyle koşarak dışarı kaçtığı da görülüyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel