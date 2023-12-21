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İstanbul'da depoda 38 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

21 Aralık 2023 09:14 Güncelleme: 09:16 Abone Ol

İstanbul Başakşehir'de bir depoda yapılan operasyonda, özel yapılmış ahşap kavanozlara konulmuş 38 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucuyu satacağı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi de yakalandı.