İstanbul'da denizin dibinde hayalet ağ temizliği yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri Yeşilköy Sahili'nde denizin dibinde hayalet ağ temizliği yaptı. 5 milyon metrekare alan tarandı ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardı. Ağlar deniz biyoçeşitliliğini olumsuz etkiliyor ve kirliliğe sebep oluyor. Çıkarılan ağlar geri dönüşüm için kullanılacak.

YEŞİLKÖY Sahili'nde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri denizin dibinde hayalet ağ temizliği yaptı. Etkinlikte konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "5 milyon metrekare alanı taradık ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardık. Hatta 10 bin metrekare, 12 bin metrekare ağ çıkardığımız bölgeler var. Bu ağlar aşağıda avlanmaya devam ediyor ve deniz biyoçeşitliliğini, sucul biyoçeşitliliğini de çok olumsuz etkiliyor. Hem kirliliğe sebep oluyor hem de aşağıda avlanmaya devam ediyor. Birçok ağın üzerinde ölmüş deniz canlılarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Sahil Güvenlik İl Emniyet Kıyı ekipleri ve dalgıçlarıyla Yeşilköy Sahili'nden açılarak deniz dibinde ağ temizliği yaptı. Amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağlar ve aletler, dalgıçların deniz tabanında belirlediği noktalardan tekneyle toplandı. Çıkarılan ağların geri dönüşüm için kullanılacağı belirtilirken, Yeşilköy balıkçı barınağında denizden çıkarılan hayalet ağlarla ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

"335 BİN METREKARE AĞI DENİZDEN ÇIKARDIK"

"BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

"ÇIKAN AĞLAR GERİ DÖNÜŞÜME GİDECEK"

Karaca, "Çıkan ağlar geri dönüşüme gidecek. Nasıl kullanacağız? Bir kısmını, dayanıklı tüketim malları dediğimiz beyaz eşya sektöründe kullanılıyoruz. Bir kısmı da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol çerçevesinde olgunlaşma enstitülerimize göndereceğiz ve süs eşyasına dönüşecek. Bir denemesini yaptık, çok güzel süs eşyaları çıktı ortaya. İnşallah o alanda kullanacağız. Hiçbir şekilde geri dönüşümde onları atmıyoruz. Yine tekrar geri dönüştürüp toplum hizmetine sunuyoruz" dedi.