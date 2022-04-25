İstanbul'da denizde görülen kirlilikte müsilaj tespiti yapılamadı - Haberler

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İstanbul'da denizde görülen kirlilikte müsilaj tespiti yapılamadı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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İstanbul'da denizde görülen kirlilikte müsilaj tespiti yapılamadı

İstanbul'da deniz yüzeyinde kirlilik yaşanan çeşitli noktalardan numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilaj (deniz salyası) bulgusuna rastlamadı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İstanbul'da deniz yüzeyinde kirlilik yaşanan çeşitli noktalardan numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilaj (deniz salyası) bulgusuna rastlamadı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Marmara'da çeşitli noktalarda deniz yüzeyinde görülen kirlilik üzerine sahil kesimi ve açık denizden numuneler aldı.

Yapılan incelemeler sonucu numunelerde henüz bir müsilaj tespitine ulaşılmadığını belirten yetkililer, bunun müsilajın oluşmayacağı anlamına gelmeyeceğine, denetim ve izlemelerin artırıldığına, sürecin titizlikle takip edildiğine dikkati çekti.

Öte yandan, ekiplerin sahil ve denizlerin yanı sıra kanalizasyon sistemleri, atıksu arıtma sistemleri, organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerindeki denetimleri de sürüyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

İklim Değişikliği, İstanbul, Marmara, Güncel, Haberler

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