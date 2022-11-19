İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli Güncel Haberler İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Anadolu Hisarı İstanbul Üsküdar Kadıköy Güncel Haberler

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