İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel