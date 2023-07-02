İstanbul'da Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

İstanbul'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Beşiktaş Sahili'nde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi. Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, denizden çok sayıda atık çıkarıldı.

İstanbul'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı.

Beşiktaş Sahili'nde, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Aktif Balıkadamlar Kulübü tarafından dip temizliği etkinliği düzenlendi.

Suya giren dalgıçlar, bir saat boyunca denizde dip temizliği gerçekleştirdi. Çalışmada, denizden çok sayıda şişe, güneş gözlüğü, kimlik kartı, kredi kartı ve çakmak gibi atıklar çıkarıldı.