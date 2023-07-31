Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs kafasına aldığı sopa darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan adam bir de tekmelendi. Olay kameralara yansıdı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs kafasına aldığı sopa darbesiyle bayılarak yere yığıldı

Yerde hareketsiz yatan adam bir de tekmelendi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından yere yığıldı. Yerde hareketsiz yattığı esnada bir de tekmelenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi

Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yere düşen adamın başına gelen husumetlileri hareketsiz yattığı halde onu tekmelemeye devam etti. Yaşanan o korkunç anlar ise kameralara yansıdı.

Olayın ardından bayılan adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.