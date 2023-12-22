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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütlerine Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, El Kaide ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren 25 şüpheli tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütlerin yayın organlarında destekleyici paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, geçmiş dönemde El Kaide ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı olarak İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, örgütlerin yayın organlarında destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güvenlik Yakalama Terör İstanbul Soruşturma Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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