İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide Operasyonu: 16 Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ, El Kaide ile dini istismar eden terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.