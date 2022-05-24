İSTANBUL'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye üye olan ya da finansal destek sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu A.M.S., AM.S., O.Z. ve A.M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri için emniyete getirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title