İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide gibi dini istismar eden silahlı terör örgütleri ile bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen, yabancı uyruklu şüpheliler belirlendi. Bu sabah saatlerinde 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.