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İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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