İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Özden ATİK / İSTANBUL, İSTANBUL'DA DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.