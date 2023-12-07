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İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Özden ATİK / İSTANBUL, İSTANBUL'DA DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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