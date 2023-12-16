İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunan 15 kişi tespit edildi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunan 15 kişi tespit edildi.
Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı yakalandı.