Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Şüphelileri Gözaltına Alındı

16 Aralık 2023 12:20 Güncelleme: 12:22 Abone Ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunan 15 kişi tespit edildi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.