İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.