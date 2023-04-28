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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Güncel Haberler

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