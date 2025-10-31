Haberler

İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli tespit edildi ve bazıları sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yapmaktaydı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 23 şüpheliden bir kısmının örgütle bağlantılı kişilerin haberleşme amacıyla kullandığı internet tabanlı uygulamayı kullandıkları, bazılarının sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptıkları, bazıları hakkında da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler olduğu belirlendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 8'i sınır dışı edilme işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si delil durumu itibarıyla buradan serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 9 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
