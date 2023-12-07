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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 8 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

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