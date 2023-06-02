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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 7 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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