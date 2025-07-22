İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve 865 mermi ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen, örgüt adına finansal transferlerde "kurye" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin kuvvetli şüphe bulunan, bunlarla finansal ilişki içerisinde olan zanlıların kimliklerini belirledi.

Toplam 3 ilçede tespit edilen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ile 865 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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