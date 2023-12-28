İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 25 kişi hakkında operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli ise aranıyor.
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 25 kişinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
Ekiplerin 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.