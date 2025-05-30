İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Zanlıların, örgütle bağlantılı internet mesajlaşma programında kayıtları bulunduğu ve Almanya'daki operasyonlarla irtibatlı oldukları öğrenildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 şüphelinin, örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programında kayıtlarının bulunduğu, Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenmişti.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirilmişti.