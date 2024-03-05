İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 15 zanlıya yönelik gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürüldü, adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.