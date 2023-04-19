İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİ YAKALANDI
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Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek elemelerde Rusya'nın yer almayacağını açıkladı.
İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ ve EL Kaide ile bağlantılı şüphelilere yönelik 7 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çatışma bölgeleriyle bağlantılı 6 yabancı uyruklu yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel