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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİ YAKALANDI

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİ YAKALANDI

Güncel Haberler

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek elemelerde Rusya'nın yer almayacağını açıkladı.

İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ ve EL Kaide ile bağlantılı şüphelilere yönelik 7 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çatışma bölgeleriyle bağlantılı 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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