İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen H.K. isimli şüpheli yakalanarak tutuklandı. Emniyet güçleri, Bayrampaşa'da silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bayrampaşa'da silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen zanlılara operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.K. isimli şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel