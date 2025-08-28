İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan zanlının da aralarında olduğu 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen zanlıların adres ve kimliklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ'la irtibatlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tacikistan'ın talebi üzerine kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan şüpheli L.Y'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 118 bin Türk lirası, 12 bin 500 dolar, 2 bin avro, 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.