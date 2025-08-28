İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kırmızı bültenle aranan bir zanlının da dahil olduğu toplam 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, mermiler ve büyük miktarda döviz ile altın ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan zanlının da aralarında olduğu 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen zanlıların adres ve kimliklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ'la irtibatlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tacikistan'ın talebi üzerine kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan şüpheli L.Y'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 118 bin Türk lirası, 12 bin 500 dolar, 2 bin avro, 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.