İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 9 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak hareket ettiği ve örgüte ait sosyal medya hesaplarını kullandığı tespit edilen 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ayrıca çatışma bölgelerinde çekilen fotoğraf ve videolarda yer aldıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
6 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK
Yakalanan şüphelilerden 6 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.