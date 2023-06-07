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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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