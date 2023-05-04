İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin aranması çalışmaları devam ediyor.