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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin aranması çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL'daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin aranması çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Güncel Haberler

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