İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin aranması çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL'daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin aranması çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel