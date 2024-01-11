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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, haklarında terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüklerine dair istihbarat bilgisi bulunan 10 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi ve 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Terör İstanbul Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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