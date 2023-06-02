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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 7 DEAŞ şüphelisini yakalamak için 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan güvenlik ve istihbarat birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Özellikle Suriye'deki örgüt kamplarına giden ve belli bir süre sonra Türkiye'ye döndükleri tespit edilen şüphelilerin eylem potansiyeli taşıdığı değerlendirildi.

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendiril yakalanmalarına yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda DEAŞ'la ilgili 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda örgütsel içerikli doküman ve bilgisayar, cep telefonu ile hafıza kartı gibi çeşitli dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Zanlılar ile ilgili başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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