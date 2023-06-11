İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik olarak İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını ve örgüte ait çok sayıda materyalin ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik olarak İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını ve örgüte ait çok sayıda materyalin ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nün bugün yaptığı açıklamaya göre, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenlendi. Açıklamada, örgüt mensubu 7 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.