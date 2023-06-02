İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü ve örgütün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütü ve örgütün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve örgütün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla iletişim halinde olan, bu kapsamda faaliyet yürüten şüpheliler olduğunu belirledi. Ekipler, tehdit oluşturabileceğini değerlendirdikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaldığı tespit edilen 12 farklı adrese, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.