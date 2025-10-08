Haberler

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt ile bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalarda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
