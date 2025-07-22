İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında ayrıca vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu kişi de yakalandı.

İSTANBUL'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantıları bulunan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sırasında vize ihlali yapan ve kimliksiz olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi de muhafaza altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken 6 şüpheli ise emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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