İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgüte finansal destek sağladıkları ve diğer faaliyetlerine yardımcı oldukları tespit edildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, zanlılardan 3'ünü tutuklanmaları, 2'sini adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi, 2'si salıverildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütülmüştü.

Çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin, DEAŞ'ın faaliyetlerini devam ettirebilmesi için destek sağladıkları, üyelerin örgütten kopmalarını engelledikleri, terör örgütü PKK/KCK kontrolündeki kamplarda bulunan örgüt mensuplarına "yardım" adı altında iletilmek üzere para gönderdikleri tespit edilmişti.

9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına almış, 2 şüphelinin yurt dışında olduğunu tespit etmişti. Polis ekipleri, daha sonra firari bir şüpheliyi daha yakalamıştı.

Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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