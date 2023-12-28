İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Özden ATİK / İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 25 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.