İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

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İstanbul'da gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin, örgüt adına finansal transferlerde rol aldıkları değerlendiriliyor.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 22 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen, örgüt adına finansal transferlerde "kurye" olarak faaliyet yürüttüklerine ilişkin kuvvetli şüphe bulunan zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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