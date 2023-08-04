İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde oldukları değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde oldukları değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 4 ilçede 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel