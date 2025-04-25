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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Türkiye için tehdit oluşturdukları belirtildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgütsel fotoğraf ve dokümanlarda bulunan, Türkiye açısından tehdit oluşturan 17 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Yabancı terörist olduğu değerlendirilen zanlılar, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon sırasında belirlenen adreslerde oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 19 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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